На Вологодчине в этом году выдался ранний сезон гриппа

На Вологодчине медики бьют тревогу: отмечено очень раннее начало сезона гриппа. Такое заявление сделала замруководителя Центра профилактики инфекционных заболеваний. Елена Кочнева в прямом эфире ЦУР.

По официальным данным, уже заболело 4 человека, трое из них дети. Все они были госпитализированы. Эксперт заметила, что в России все еще межэпидемический уровень гриппа, пока про эпидемию речи не идет. Циркулируют в основном вирусы негриппозной этиологии.

Однако здравоохранение боится того, что коронавирус с гриппом могут создать микст-инфекции: заболевшему придется не сладко. Поэтому советуют пройти вакцинацию и от ковида, и от гриппа.

Елена Кочнева отметила, что в 2020 году гриппа не было - провели прививочную кампанию. А в этом сезоне уже появился! Сейчас важно добиться коллективного иммунитета и к коронавирусу, и к гриппу. Это позволит стабилизировать обстановку, снизить уровень заболеваемости и вернуться к допандемийному образу жизни.

Напомним, 1 ноября Правительство РФ опубликовало решение предоставить Вологодской области 64,5 млн рублей на концентраторы кислорода. Они производят кислородную смесь для пациентов с дыхательной недостаточностью.