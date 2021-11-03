Большинство вологжан собираются привить к Новому году

Замруководителя оперативного штаба по коронавирусной инфекции в Вологодской области Алексей Плотников сделал громкое заявление: при текущих темпах вакцинации вологжане достигнут коллективного иммунитета уже во второй половине декабря 2021 года. Таким образом планируется нормализовать эпидемиологическую ситуацию.

Алексей Плотников отметил: «Сейчас вакцинация в Вологодской области проходит достаточно серьёзными темпами, причём на прошлой неделе мы видели увеличение этих темпов по сравнению с неделей позапрошлой. В будние дни делали от 5 до 5,5 тысяч прививок ежесуточно, в субботу и воскресенье — по 4 тысячи». Чиновник надеется, что дальше вологжане смогут жить без волн коронавируса.

Напомним, 3 ноября в регионе отмечен максимум с 23 декабря 2020 года по количеству новых заболевших за сутки: 375 человек.