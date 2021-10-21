В Вологодской области губернатор обсудит вопрос о нерабочих днях

В России Вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября ради стабилизации непростой обстановки с коронавирусом. Сейчас важно сбить пик новой волны эпидемии. А в некоторых регионах, которые страдают от крупного всплеска вирусной инфекции, нерабочие дни могут ввести уже с 23 октября. Президент поддержал предложение Голиковой, однако окончательное решение остается за главами регионов.

21 октября в 16:00 губернатор Олег Кувшинников обсудит вопрос нерабочих дней на оперативном штабе по COVID-19 в Правительстве Вологодской области. Об этом глава региона сообщил в соцсетях. Однако, 19 октября губернатор заявил ТАСС, что локдауна в регионе не допустит. Объявленные нерабочие дни нельзя считать локдауном - все предприятия, музеи, выставки, рестораны продолжают свою работу, у вологжан же будут выходные.

Напомним, что с 1 ноября вологжанам для посещения развлекательных общественных, муниципальных учреждения, спорта, культуры и досуга, а также получения плановой медицинской помощи понадобиться предъявить QR-код или справку о вакцинации, либо предоставить отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение 72 часов, либо показать справку о перенесенном коронавирусе.

По состоянию на 21 октября, за минувшие сутки на Вологодчине выявлено еще 324 случая заболевания ковидом, 10 человек от вируса скончались.

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