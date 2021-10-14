В Вологодской области для посещения музея будет достаточно предъявить ПЦР

Во время прямого эфира Центра управления Вологодской области начальник департамента культуры и туризма Владимир Осиповский сообщил, что учреждения культуры, такие как музеи, кинотеатры и театры, с 1 ноября переходят на работу с ограничениями для посетителей. Желающим придется предъявить QR-код сертификата вакцинации или перенесенного коронавируса не старше полугода.

Однако есть еще один вариант: вологжане могут предъявить отрицательный ПЦР-тест на ковид, но он действует только трое суток - 72 часа. С этими документами нужно будет носить еще и паспорт.

В учреждениях культуры также действуют и прежние ограничения: заполняемость не более половины, термометрия на входе, масочный режим. Экскурсию могут посетить не более 15 человек за раз. При этом сотрудникам для работы необходима прививка от COVID-19.