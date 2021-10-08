Ввод ограничений по QR-кодам и сертификатам на Вологодчине переносится на 1 ноября

Несколько общественных организаций обратились губернатору области: предприятия и учреждения не готовы к введению ограничений, так как нет техники для считывания QR-кодов.

В итоге Олег Кувшинников сообщил о переносе ограничений по QR-кодам и сертификатам на Вологодчине на 1 ноября.

Об этом он заявил во время прямого эфира «ПоОкаем в сети». При этом губернатор признал ситуацию с коронавирусом в Вологодской области критической.

Губернатор назвал ориентировочный срок снятия ограничений - 25 декабря. Это произойдет, если 80 процентов взрослых будут вакцинированы или переболевшими.