Губернатор Олег Кувшинников: В Вологодской области критическая ситуация с коронавирусом

Вологодская область находится в ТОП-20 по заболеваемости коронавирусом в стране, в регионе свирепствует штамм "дельта", фиксируется более 280 случаев ежесуточно. Такие данные озвучил губернатор региона Олег Кувшинников в прямом эфире в соцсетях.

Количество госпитализированных выросло до 1700 человек в день. На сегодняшний день занято 94 процента коек. Недавно были открыты более 500, но и их не хватает.

Нагрузка на врачей моногоспиталей - колоссальная. Растет тяжесть заболевания: из 1669 человек 758 находится на кислороде, 57 - на ИВЛ. "Такого не было никогда!"я-заявил Олег Кувшинников. В сутки используется 8 тонн кислорода, это в 6 раз более, чем раньше. Запаса нет - он идет с колёс.

Принято решение открыть моногоспиталь в Соколе. "Сейчас идут подготовительные мероприятия", - сообщил губернатор.

В Вологодской области от коронавируса погибло почти 2 тысячи человек. Патологоанатомы не справляются с нагрузкой. Так что патологоанатомическая служба будет укрепляться.