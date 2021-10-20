В Вологде почтят память погибшей девочки минутой молчания

Стихийный мемориал возник у дома на улице Воровского, где девочка жила с семьей Фото: Евдокия САХАРОВА

В Вологде жители города переживают утрату 9-летней Софии Жаворонковой. Шокированные безумным убийством вологжане решили почтить память девочки. В среду, 20 октября, в 20:00 проведут минуту молчания - жители соберутся у дома, где ребенка убили - переулок Долгий, 8. Об этом сообщают активисты в социальных сетях.

Напомним, психически нездоровую 40-летнюю вологжанку задержали в Карелии - она пыталась скрыться после убийства третьеклассницы. Дама созналась в содеянном, ее планируют заключить под стражу.

Прощание с Соней состоится 21 октября, в четверг, с 10:00 до 11:00 в Кафедральном соборе областного центра. Похоронят малышку на Козицинском кладбище. Полная информация о трагедии есть в нашей статье.