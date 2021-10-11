Кормящие матери Вологодчины получат медотвод и медпомощь по показаниям

В Вологодской области грудное вскармливание назвали противопоказанием для вакцинации от COVID-19. Об сообщил портал Стопкоронавирус. Женщинам все равно будут оказывать медицинскую помощь в полном объеме при наличии показаний.

Напомним, с 1 ноября в нашем регионе в развлекательных общественных, муниципальных учреждения, спорта, культуры и досуга проход организован только по QR-кодам и сертификатам о вакцинации. В медучреждениях ограничения на плановую помощь уже действуют. Однако, медицинскую помощь можно также получить и при предоставлении отрицательного ПЦР-теста.

Женщинам на грудном вскармливании для получения справки о медотводе нужно обратиться в женскую консультацию. Когда период вскармливания окончиться, необходимо вакцинироваться от коронавируса.

Центр управления регионом сообщает: «Если вы имеете противопоказания к вакцинации в связи с грудным вскармливанием, неотложная и медпомощь будет оказана при наличии показаний в полном объеме. С учетом неблагоприятной эпидемиологической ситуации непривитым по тем или иным причинам рекомендуется воздержаться от посещения мест массового скопления людей без острой необходимости».

При сопровождении ребенка в медучреждения, предъявлять код не надо.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врач-эпидемиолог из Вологодской области разоблачил лукавые цифры от Роспотребнадзора (подробнее)

Ввод ограничений по QR-кодам и сертификатам на Вологодчине переносится на 1 ноября (подробнее)