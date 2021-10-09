Врач-эпидемиолог из Вологодской области разоблачил лукавые цифры от Роспотребнадзора

Сергей Гасюль, Шекснинская ЦРБ, ВКонтакте

В СМИ появилось заявление Сергея Гасюля, врача-эпидемиолога Шекснинской ЦРБ. Он высказался по поводу лукавой официальной статистики о заболевших коронавирусной инфекцией. По его мнению, цифры занижены более чем в два раза:

"Сегодня получил статистическую форму № 2 по заболеваемости за сентябрь и ужаснулся!

За сентябрь месяц в Шекснинском районе заболело коронавирусной инфекцией - 365 человек и выявлено 3 носителя! Ну полное враньё! Фактически за сентябрь в районе положительный COVID-19 зарегистрирован у 875 человек..."

Не могу понять, почему такое враньё подаёт Роспотребнадзор! Могу предположить, что уровень заболеваемости в области таков, что это выходит за политические рамки. Наверное, реальные цифры по области могут стоить должности руководителям Роспотребнадзора за плохую профилактическую работу с населением и низкую привитость населения против коронавирусной инфекции.

По словам врача, Вологодская область - на 77 месте по стране по выполнению плана профилактических прививок. Мало реальной информации в СМИ по Вологодскому телевидению.

По мнению эпидемиолога, власти не владеют информацией, даже имея областной департамент здравоохранения и полную подотчетность главных врачей всех ЦРБ, городских и областных больниц: "Искаженная информация не позволяет принимать правильные и своевременные управленческие решения губернатором Вологодской области".

Гасюль ориентируется на свой район: "Начиная с октября 2021г, только в Шекснинском районе ( Население его - около 33 тыс.чел. - прим.ред..) ежедневно регистрируется по 50-60 случаев COVID-19, а в сводке по области - 250-260. Не могу этого понять! ( То есть в сводке области должно быть более 1700 в сутки! - прим . ред..).

Открылся уже новый госпиталь в БУЗ ВО МСЧ «Северсталь», больных госпитализировать уже некуда. Много тяжелых. Только Шекснинская ЦРБ госпитализирует по 4-6 человек ежедневно в моногоспиталя! (То есть в области - около 170 человек) Спросите в похоронных компаниях сколько их привозят обратно!

Далее врач-практик сообщает: "Ежедневно регистрируя больных с COVID-19, могу с уверенностью сказать, что привитые лица болеют в более лёгкой форме. Практически нет больных, которые умирают или задыхаются от болезни. Еще раз население района призываю привиться от COVID-19. Реально помогает!

100% гарантии нет, что не заболеете, но есть гарантия, что перенесёте заболевание в лёгкой форме и не умрёте. Рога от прививки ни у кого не вырастут. Рога вырастают от другого…."

Вот такое интересное и довольно редкое для наших молчаливых врачей послание. Это само по себе не может вызвать удивления.