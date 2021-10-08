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Общество8 октября 2021 15:18

Сокольчан, избивших 16-летнего сироту, отправят обучаться боксу

Агрессоров решили научить бить профессионально. Из колледжа их не отчислили, а вот директора уволили
Евдокия САХАРОВА
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Кадр видео Сергея Ситникова

Кадр видео Сергея Ситникова

Боксеры из Вологды вызвались бесплатно обучать навыкам рукопашного боя сокольских подростков, которые учинили расправу над сиротой. Спортсмены приехали в Сокол и пообщались с хулиганами: "Мы решили взять на попечение этих ребят. Загнобить - проще простого, а сильный всегда может протянуть руку помощи. Хотим направить парней на путь истины".

Как заявил Сергей Ситников, заместитель начальника вологодского СИЗО, а по совместительству тренер, у половины этих ребят родители привлекались к уголовной ответственности, другая половина подростков - из детдома. Поэтому нужно объяснить детям, что такое хорошо, а что такое плохо. По мнению правоохранителя, ребята заблудились в жизни, цели у них нет.

Напомним, 22 сентября в общежитии Сокольского лесопромышленного техникума 18 человек избили 16-летнего студента. Ситуацию расследуют: директора учебного заведения уволили - за то, что не организовал воспитательный процесс, а участникам объявлен выговор - все они продолжат учебу.

Студенты помявшись извинились на камеру перед избитым парнем.

Тем временем пострадавший учится удаленно, собирает справки по врачам и посещает допросы. Его забрала старшая сестра, пытается оформить опеку. Ему тоже предложили бесплатные занятия, но есть шанс, что в Сокол мальчик больше не вернется.

Сергей Ситников уточнил, что виновные должны понести наказание: "Ни одно преступление не должно остаться без наказания, но давайте этим займутся органы правопорядка, а мы можем в свою очередь сделать так, чтобы сделать из этих ребят социально-полезных людей!".

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