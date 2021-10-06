С Днем учителя: директора сокольского техникума, где 18 студентов избивали одного, уволят

Смотреть видеосюжет Инцидент с избитым 18 студентами сиротой прокомментировали в Правительстве Вологодской области

Директора Сокольского лесопромышленного политехнического техникума, где группа учащихся по очереди избивали сироту, уволят.

О том, что директор будет освобожден 8 октября, сообщает пресс-служба областного правительства. Решение об увольнении принято по итогам проверки после инцидента в учебном заведении.

"Алексей Анатольевич Сорокин, который возглавлял техникум последние два года, будет освобожден от должности с 8 октября. Одна из главных причин - не только чрезвычайное происшествие, но и провал в воспитательной работе", - озвучил вердикт председатель правительства региона Антон Кольцов. В социальных сетях требовали уволить не только воспитателей, но и выгнать из техникума подростков.

16 -летнего парня-первокурсника в общежитии избивали студенты. Видео попало в соцсети. К расследованию подключились правоохранительные органы, сотрудники департамента образования, уполномоченный при губернаторе региона по правам ребенка.

В социальных сетях требовали уволить не только воспитателей, но и выгнать из техникума подростков. Всего выявлено 18 причастных к избиению - это студенты 16-18 лет, учатся на 1 и 2 курсе, один из них- страшекурсник. Их оставят в техникуме, однако, они "привлечены к дисциплинарной ответственности", кроме того возбуждено уголовное дело.

Молодой человек приехал обучаться в Сокол из детского дома в Архангельской области. После инцидента он жил у родных, но затем ему предложили пройти обследование в больнице. По итогам обследования состояние его стабильно.

Юноше предложили или остаться в Сокольском техникуме или перейти в другое образовательное учреждение региона. Но студент решил остаться в Соколе.

Ранее уполномоченный по правам детей при губернаторе Ольга Смирнова заявляла, что такое массовое и организованное избиение на ее практике происходит впервые.