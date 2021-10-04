В Вологодской области группа студентов избивали мальчика-сироту

Парня избивала стая подростков. Стоп-кадр видео

Вологодскую область взорвало видео: юношу избивают спортивного вида товарищи. Видео появилось в местной группе в ВКонтакте «Сокольские сплетни» и быстро распространилось по сети.

Длительность ролика - около пяти минут. На нем подростки избивают молодого человека, который практически не сопротивляется. Все происходит в комнате общежития. Сначала парня, сидящего на кровати, бьют, надев боксерскую перчатку. Удары приходятся по голове и лицу. Затем парня ставят на пол и целятся в живот. Лица участников экзекуции хорошо видны.

Выяснилось, что это учащиеся Сокольского лесопромышленного политехнического колледжа.

Стоп-кадр видео

Комментирующие видео не стесняются в выражениях, большинство требует немедленного отчисления учащихся и увольнения руководства учебного учреждения. Некоторые сообщают о том, что подобные случаи в общежитии происходят постоянно.

«Руководство техникума сообщило о данном факте полицию и прокуратуру. С подростками, которые участвовали в избиении, проведены профилактические беседы, с них взяты объяснения. Вопрос будет рассмотрен на педсовете в понедельник в присутствии родителей», - говорится в официальном сообщении Департамента образования Вологодской области.

Губернатор региона Олег Кувшинников оперативно отреагировал на ЧП. Он поручил департаменту образования провести проверку всей системы среднего профессионального образования, обратив внимание на организацию внешкольного воспитания студентов и контроль за их поведением.

Как сообщила пресс-служба СК РФ, возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ: "В ходе расследования будет дана оценка не только действиям фигурантов видео, но и действиям (бездействию) должностных лиц техникума и общежития".

Как стало известно, избитый - 16-летний студент, он сирота. Сейчас он находится у родственников.