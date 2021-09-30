В Вохтоге рецидивист прострелил вологжанке голову на глазах ее 8-летнего сына

Место убийства женщины. Снимок "Русский Север"

Стали известны некоторые подробности произошедшей трагедии в поселке Вохтога Грязовецкого района. Напомним, неоднократно судимый 54-летний местный житель без видимых на то причин взял в руки охотничий обрез и застрелил женщину-соседку, а потом и ранил собственного сына.

Как выяснилось, первой жертвой пала жительница Грязовца - дачница Евгения К, мать троих детей. Дама спокойно косила траву у своего дома №25 по улице Строительной, ей помогал 8-летний сын.... Но внезапно к ней подошел мужчина и выстрелил в голову. Крики и плач мальчика услышали соседи, они и вызвали спецслужбы. Пострадавшей было уже не помочь... Об этом рассказал телеканал Русский Север. Местные жители заявили, что стрелявший даже не был знаком со своей жертвой, мотивы не ясны.

Потом преступник на машине направился в квартиру своего сына на улице Юбилейной, 25. Он стрелял в упор, но попал в плечо. Врачи сообщили, что раненый был в шоковом состоянии от дроби в его теле. 26-летнего парня прооперировали в Вологодской областной больнице.

Следующая остановка - Грязовец. Мужчина рванул в сторону райцентра, его брошенную машину нашли около деревни Жернаково. Убийца шел пешком по железнодорожным путям в сторону Вологды недалеко от деревни Ведерково - это в 40 км от райцентра. Его задержали только на следующий день после стрельбы: в 14 часов 40 минут 29 сентября.

Сейчас с преступником работают следователи. За несколько часов до нападения Андрей Тарасов оставил в соцсети сообщение: «Мы все умрем. Но действительно, пожить не у всех получится».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Опубликованы приметы сбежавшего убийцы: мужчина перестрелял людей в Вохтоге (подробнее)

В Вологодской области задержали рецидивиста, стрелявшего в женщину и ранившего сына (подробнее)