Опубликованы приметы сбежавшего убийцы: мужчина перестрелял людей в Вохтоге

Подозреваемый Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Грязовецком районе Вологодской области продолжаются поиски подозреваемого в убийстве и покушении на убийство. Стали известны приметы стрелявшего.

Напомним, 28 сентября 54-летний местный житель прострелил из ружья 41-летней сожительнице голову, тяжело ранил своего 26-летнего сына и укатил на зеленой легковушке в сторону Грязовца. Его машину обнаружили у деревни Жернаково.

Полицейские продолжают искать мужчину. Его приметы: на вид 55 лет, рост 190 см, телосложение крепкое. Был одет в джинсовую синюю куртку, темно-синие джинсы, бежевую кепку, слегка затемненные очки. С собой у него может быть огнестрельное оружие. По неподтвержденным данным, кроме обреза, пистолет ТТ и граната.

На место прибыли спецотряды Росгвардии, грязовецкие и вологодские полицейские, сотрудники спецслужб. Если у вас есть информация о местонахождении мужчины, позвоните в дежурную часть грязовецкого отдела полиции 8 (81755) 5-44-02 или областного УМВД 79-41-41. Либо «02», «112».

Мужчина был неоднократно судим: за хулиганство, причинение вреда здоровью, халатное отношение к службе. Ранее работал в лесозаготовительной компании, но она обанкротилась в феврале. Вместе с ним еще 300 вологжан остались без работы.

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