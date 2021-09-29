В Вологодской области задержали рецидивиста, стрелявшего в женщину и ранившего сына

Мужчину удалось задержать только на следующий день после стрельбы Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Вологодской области полицейским удалось схватить убийцу, который 28 сентября открыл стрельбу в поселке Вохтога Грязовецкого района и сбежал. Накануне в Грязовецкий район были направлены подразделения Росгвардии.

Только что стало известно: 54-летнего мужчину задержали сотрудники ГИБДД и уголовного розыска 29 сентября в 14:40. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области: "Подозреваемый в совершении тяжкого преступления был обнаружен полицейскими в деревне Ведерково Грязовецкого района - примерно в 40 километрах от Грязовца". Информацию, что по железнодорожным путям в районе станции Бушуиха в сторону Вологды полиции сообщили местные жители. Ориентировка была размещена в социальных сетях и в общественных местах.

Стало известно, что подозреваемый был ранее неоднократно судим за тяжкие преступления. Его везут в отдел полиции на допрос. Следователи попытаются установить мотивы и обстоятельства совершения преступления.

Напомним, местный житель прострелил 41-летней соседке голову из охотничьего обреза прямо на улице, потом зашел в дом и в упор ранил 26-летнего сына. Пострадавшего госпитализировали: он и рассказал, что стрелял его отец. Стрелявший скрылся на легковушке, которую утром обнаружили на трассе. На ноги были поставлены все подразделения полиции, в район выехал ОМОН.

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