Прокуратура Москвы начала проверку частного перевозчика, автобус которого попал в ДТП под Вологдой

Микроавтобус вылетел с трассы, пострадали люди. Фото: Сергей Жестянников, ВКонтакте

Прокуратура Москвы проводит проверку частного пассажирского перевозчика, автобус которого попал в ДТП под Вологдой.

Вот что сообщает пресс-служба ведомства: «Прокуратура Москвы организовала проверку в связи с ДТП в Вологодской области с частным пассажирским автобусом".

Прокуратура Москвы проверит деятельность частного перевозчика. По результатам проверки будет дана оценка соблюдению компанией-перевозчиком требований законодательства.

В частности, должны производится предрейсовые осмотры водителей, контроль технического состояния транспортных средств, услуги должны быть безопасны для жизни и здоровья населения.

Как сообщал сайт "Комсомольская правда" - Вологда, автобус попал в ДТП утром 18 сентября.

Mercedes-Benz двигался из Москвы в Череповец, на обходе Вологды вылетел с трассы. Никто не погиб, но 11 женщин-пассажиров автобуса получили травмы. Все они были доставлены в областную больницу на обследование.

В Департаменте здравоохранения Вологодской области заявили, что все пострадавшим в аварии с микроавтобусом, который направлялся из Москвы в Череповец, была своевременно оказана медицинская помощь.

Прокуратура Москвы сообщает об 11 пострадавших. Официальный сайт Правительства Вологодской области называет цифру пострадавших - 12: «У 12 пассажиров диагностированы сотрясения головного мозга, ушибы и немногочисленные переломы. Пострадавшие будут проходить амбулаторное лечение».