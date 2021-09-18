Московский автобус попал в ДТП в Вологодской области, пострадало 12 человек

Автобус вылетел с трассы и перевернулся. Фото: ГИБДД Вологодской области

В Вологодской области произошло ДТП с автобусом. Как сообщает областное управление ГИБДД, ЧП случилось ранним субботним утром. 18 сентября в 5.30 на 11-м километре обхода Вологды автобус Мерседес-Бенц с московскими номерами попал в аварию.

По официальным данным, за рулем автобуса находился 35-летний житель Москвы. Микроавтобус двигался со стороны М-8 в сторону автодороги «Вологда – Тихвин Р21 «Кола». Как стало известно, автобус двигался из Москвы в Череповец. Но на скорости водитель не справился с управлением, автобус вылетел с трассы.

В результате аварии 12 человек, жителей Москвы и Московской области. На место выехали скорые. Пострадавшие доставлены медучреждения Вологды.

По сообщению областного департамента, всем пострадавшим в ДТП своевременно оказана медицинская помощь. Они были оперативно доставлены на обследование в областную клиническую больницу.

У 12 пассажиров диагностированы травмы различной тяжести: сотрясения головного мозга, ушибы, несколько переломов. "Пострадавшие будут проходить амбулаторное лечение", - сообщили в Департаменте здравоохранения области.

Позднее был опубликован список пострадавших. Это 11 женщин. Травмы получили: Татьяна К., Татьяна В., Виктория Ш., Ольга К., Инна Б., Вера Б., Галина Р., Мария Р., Ирина Р., Лариса О., Екатерина С..

Водители сообщают о сильном боковом ветре на этом участке.