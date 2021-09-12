Психанул после ссоры с матерью: виновника 4 ДТП взяли под арест

В Череповце 10 сентября на улицах города появилась "машина-убийца" - синяя Kia Ceed. Около половины второго часа дня 36-летний нетрезвый местный житель врезался в сразу 3 автомобиля на Шекснинском проспекте у дома №19, снес забор детского сада "Родничок" и скрылся.

Свидетели были в шоке и даже утверждали, что мужчина целился в пешеходов. Вскоре сотрудники ДПС остановили спятившего водителя. Над ним провели суд и установили, что после нанесения повреждений машинам ВАЗ, Ford, Toyota и наезд на забор, череповчанин оставил место ДТП и нарушил ПДД.

На заседании мужчина признался, что сильно поссорился с мамой в тот день, поэтому напился и сел за руль, когда произошла вспышка агрессии: «Я давно за рулем. Со мной такого раньше не было. В меня как будто дьявол вселился. Понимал, что могу совершить наезд на людей, животных или чье-то имущество, но не мог остановиться. Сейчас все осознал. Такого больше не повторится».

Мужчине назначили 13 суток ареста за эту выходку. Постановление может быть обжаловано. Удивительно, ведь молодой человек мог и сбить кого-нибудь не особенно резвого... Ранее комсомолка публиковала фото с места событий.