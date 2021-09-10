В Череповце водитель пытался сбить пешеходов, протаранил 3 машины, врезался в забор и скрылся

Виновник на синем авто, удаляющийся в даль. Фото Юлия Малкова
В Череповце на Шекснинском проспекте в два часа дня водитель на синем автомобиле пытался сбить пешеходов. По заявлению очевидцев, он скорее всего был под наркотиками. Когда никого травмировать не удалось, мужчина начал врезаться в машины - пострадали как минимум три авто. После этого, он влепился в забор детского садика и скрылся.
Около ТЦ Июнь нарушителя поймали. Пресс-служба ГИБДД сообщила: «Личность водителя устанавливается. Инспекторы регистрируют ДТП. Все подробности устанавливаются».
Пострадавшее авто. Фото Юлия Малкова
Пострадавшее авто. Фото Юлия Малкова
Пострадавшее авто. Фото Юлия Малкова
Пострадавший забор детского сада. Фото Юлия Малкова