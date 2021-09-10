В Череповце водитель пытался сбить пешеходов, протаранил 3 машины, врезался в забор и скрылся

Виновник на синем авто, удаляющийся в даль. Фото Юлия Малкова

В Череповце на Шекснинском проспекте в два часа дня водитель на синем автомобиле пытался сбить пешеходов. По заявлению очевидцев, он скорее всего был под наркотиками. Когда никого травмировать не удалось, мужчина начал врезаться в машины - пострадали как минимум три авто. После этого, он влепился в забор детского садика и скрылся.

Около ТЦ Июнь нарушителя поймали. Пресс-служба ГИБДД сообщила: «Личность водителя устанавливается. Инспекторы регистрируют ДТП. Все подробности устанавливаются».

Пострадавшее авто. Фото Юлия Малкова

Пострадавшее авто. Фото Юлия Малкова

Пострадавшее авто. Фото Юлия Малкова