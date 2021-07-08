Эффективные общественники пополнят ряды Общественного совета в Вологде

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В Вологде начинается формирование нового состава Общественного совета. В состав Общественного совета входят 33 представителя различных сфер, заслужившие уважение и авторитет среди вологжан своим профессионализмом и активной гражданской позицией.

В соответствии с утвержденным порядком, по 11 кандидатур определяют Мэр и Глава города Вологды. Эти списки на данный момент уже сформированы. Еще 11 человек войдут в состав совета от общественных организаций на конкурсной основе.

Председатель Общественного движения Вологодской области «СУББОТНИК КАЖДЫЙ ДЕНЬ» – ВОЛОНТЕРЫ ВОЛОГОДЧИНЫ» Игорь Суров выдвинул свою кандидатуру в состав Общественного совета.

«Считаю Общественный совет очень эффективным инструментом улучшения жизни. Это способ навести и поддерживать порядок. Общественный совет создан для активных и инициативных граждан, кому надоело ругать власть и наблюдать, как деградирует общество. С его помощью проще решать общегородские задачи, причем через созидательные действия, через партнёрство с местной властью», – прокомментировал Игорь Суров. – «Полагаю, что мой богатый опыт позволит мне внести свой вклад в работу Совета: выступать в роли советника, консультанта и эксперта власти, оценивать качество проводимых реформ, принимать решении по улучшению качества жизни вологжан с позиции неравнодушного гражданина».