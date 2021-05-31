В Вологде скоро откроют пляжный сезон

Фото Ольги В. Фото: yandex.ru/maps

В Вологде к летнему сезону готовится пляж в парке Мира. Об этом сообщил начальник департамента городского хозяйства. Алексей Шумилов даже пообещал вологжанам лежаки. Правда, их будут прятать на ночь, чтобы их не украли и не попортили. "Целее будут", - заявил чиновник.

Кроме того, будут установлены дополнительные навесы для создания тени. На старых - обновят краску. На место уже завозят чистый песок. Также планируется подсыпать на въезде ямы гравием.

В порядок приведут две площадки для пляжного волейбола - обновят песок и натянут сетку. 7 июня дно реки почистят от мусора. Открытие самого пляжа запланировано на 10 июня.

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