В Вологде вымышленный депутат оборудовал пляж

Кадр из видео Олега Графинова

Председатель Среднего посада Вологды Олег Графинов выпустил очередное сатирическое видео на своем ютуб-канале. Оно посвящено пляжному сезону в областной столице. По сюжету ролика, чтобы горожане и туристы могли с комфортом отдохнуть в жару у водоема, администрация оборудовала среднепосадский пляж. Госконтракт выиграл печально известный подрядчик "Ханурик-строй".

Благоустройство пляжа должно было удивить туристов, которых летом в областной столице ожидается рекордное количество. Депутат Олег Графинов проверил, как выполнены работы.

- Это как называется? [показывает на полуразрушенный металлический зонтик от солнца]

- Неоготика! В Европе сейчас так модно, - отвечает подрядчик.

- В Европе много что модно, мужик с мужиком - тоже модно?, - парирует депутат.

Под открытым небом отремонтированного общественно пространства вологжане станут собираться на фестивали, выставки и другие культурные мероприятия. Были установлены новые прозрачные раздевалки, как на нудистких пляжах заграницы. По словам дизайнера, они позволят вологжанам и гостям города почувствовать себя в другом мире. Кроме того, прозрачные стенки сэкономят время - загорать можно начать уже там.

По просьбе среднепосадцев оборудована и специальная зимняя раздевалка - с мангалом для обогрева. Все выявленные недочеты обещают устранить в ближайшее время, иначе подрядчику грозят санкции: сотрудникам фирмы придется проводить на этом пляже все свои отпуска.