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Происшествия31 мая 2021 16:17

На Кубенском озере нашли затонувший катер, который вёз 8 человек

Спасатели третий день ищут последнего пассажира злополучного судна
Евдокия САХАРОВА
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Фото со страницы главы Вологодского района

Фото со страницы главы Вологодского района

Днем 29 мая на Кубенском озере вместе с 8 пассажирами в 4 километрах от берега затонул частный катер, стоимостью около 2 миллионов рублей. Семерых человек удалось спасти, а о судьбе 37-летнего мужчины пока ничего неизвестно, его ищут третий день. Спасжилета на нем, скорее всего, не было.

Сегодня в 2 часа дня спасатели вместе с сотрудниками Муниципальной стражи смогли обнаружить поврежденное судно. Об этом сообщил глава Вологодского района Сергей Жестянников. На глубину погрузились водолазы, чтобы забрать вещи, документы и обследовать обшивку катера. Собственник транспортного средства теперь ищет баржу с краном, чтобы достать имущество из воды.

На данный момент в спасательной операции принимают участие больше 22 человек, используется дрон и глубоководный аппарат, привлечена малая авиация.

Затонувший катер

Затонувший катер

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