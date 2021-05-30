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Происшествия30 мая 2021 13:26

Появились фотографии с поисковой операции на Кубенском озере

На данный момент спасатели ведут поиски последнего пассажира затонувшего катера
Евдокия САХАРОВА
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Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В Вологодской области в минувшую субботу на Кубенском озере в 4 км от берега затонул катер с 8 пассажирами. Судно направлялось из Вологды в Шексну через Сокол.

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Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

Семерых удалось спасти, а последнего 37-летнего мужчину ищут до сих пор. По предварительной информации, на нем не было спасательного жилета.

В поисковой операции на данный момент задействовано 19 человек и 10 единиц техники, включая дрон и глубоководный аппарат "Фалкон".

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