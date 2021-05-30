На Кубенском озере затонул катер с 8 пассажирами

ЧП произошло в субботу днем

В Вологодской области на озере Кубенском в минувшую субботу, 29 мая, произошло ЧП. Терпящие бедствие 8 человек успели сообщить спасателям, что частный катер получил повреждение и идет ко дну. Тревожный сигнал поступил в 15:52.

8-местный катер "Гранд Николь" размерами 7,5 м x 2 м, затонул в 4 километрах от берега. Глубина в том месте составляет 3 метра. Судно направлялось из Вологды в Шексну через Сокол. От запланированного маршрута в 235 км, было пройдено только 68 км. Личности всех жертв кораблекрушения уже установлены.

Троих человек из воды спас очевидец. Через три часа после затопления катера спасатели вытащили еще четверых. Состояние спасенных удовлетворительное, в медицинской помощи они не нуждаются. В воде остался последний пассажир в спасательном круге. К десяти часам вечера был обнаружен круг с гидрокостюмом, но без человека... Поиски были приостановлены из-за наступления темноты.

На данный момент разыскивается 37-летний мужчина. По предварительным данным, на нем не было спасательного жилета. Задействован беспилотник "Фантом-4", глубоководный аппарат "Фалкон", всего работают 19 человек и 10 единиц техники. За минувшие сутки было обследовано 5 квадратных километров акватории озера, 3 км² с помощью дрона. О происшествии сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

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