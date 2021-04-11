В Вологде невменяемый мужчина с палкой останавливал автомашины на улице Ленинградской

Вероятно, он зацепился за автомобиль и упал. Стоп-кадр

Мужчина с палкой останавливал автомобили на улице Ленинградской в Вологде. Он ходил и падал прямо на проезжую часть, держа в напряжении десяток автомобилистов.

Инцидент произошел утром, об этом сообщили водители в соцсетях. Происшествие случилось вблизи перекрестка улиц Ленинградской и Псковской.

Мужчина был одет в футболку с коротким рукавом. Скорей всего, он находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Инцидент произошел в месте, где улица Ленинградская делает поворот. Около полуночи там произошла трагедия - иномарка не вписалась с поворот, погиб водитель "Инфинити".