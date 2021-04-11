В Вологде около полуночи произошло смертельное ДТП на улице Ленинградской

Удар был таким сильным, что мужчина погиб на месте Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Водитель "Инфинити" протаранил опору и погиб. Смертельное ДТП произошло 11 апреля в 00:06 на перекрестке улиц Ленинградская и Псковская. Водитель автомобиля "Инфинити" не справился с управлением на повороте улицы Ленинградской, автомобиль влетел в опору ЛЭП на высокой скорости, водитель погиб на месте.

На видел видно, как многие водители остановились желая помочь попавшим в беду.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области, мужчина вез девушек, они получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы с места аварии.

Как стало известно, иномарка была с московскими номерами, мужчина - 1974 года рождения, женщины -1984 и 1987 г.р..