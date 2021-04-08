В Вологде единственный троллейбус сменил расписание

Фото Viktor Talashuk

В областной столице троллейбус №4 будет ходить дольше. ПАТП №1 сообщило о продлении рейсов. Последний от остановки «Бригантина» троллейбус пойдет в 23:05 по будням, в 22:40 в выходные. От остановки «Областная детская больница» последний транспорт запланирован на 22:40 в будни, в 22:17 в выходные дни.

С Бригантины

С Областной детской больницы

Напомним, что в общественном транспорте обязательно носить маску. График частных перевозчиков можно найти на сайте «Перевозчики пассажиров г. Вологда», остальные расписания находятся на сайтах ПАТП №1 и городской администрации.

В ближайшее время планируется закупить 38 троллейбусов и возобновить три маршрута усатого общественного транспорта.