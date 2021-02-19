Вологжане очень ждут возрождения общественного транспорта

Мэр Вологды заявил о планах на возрождение троллейбусной сети города. 19 февраля в ходе публичного отчета за 2020 год Сергей Воропанов рассказал, что в 2022 году администрация запустит 3 маршрута: №6 будет кольцевым Вокзал - Мира - Чернышевского - Горького - Предтеченская - Зосимовская; №3 ВПЗ - Архангельская (требует постройки части контактной сети); №4 Больничный комплекс - Бригантина (нужны новые транспортные единицы). Сообщалось, что маршрут №1 не планируется восстанавливать до 2025 года

Первым делом должны привести в порядок контактную сеть, которую вместе с тяговыми подстанциями и земельными участками передали городу бесплатно. Кроме того, в конце 2019 года Москва отдала Вологде списанные старенькие троллейбусы - 15 штук ЗиУ-682ГМ1. ПАТП сейчас приводит их в порядок за свой счет. Администрация также подала заявку в Минтранс на покупку техники в лизинг.

Планируемые в Вологде маршруты троллейбусов

Раньше у вологодских троллейбусов случалось так, что на ходу выпадали двери... ЧП произошло в мае 2018 года на маршруте №4 на улице Мира, внутри были пассажиры. Судя по всему, их это не смутило: люди походили и вернулись в транспорт. Ранее троллейбусами занималось предприятие Электротранс, с начала 2020 года - ПАТП-1 (и большинством автобусов).

На данный момент в городе остался лишь один троллейбусный маршрут - №4. У троллейбуса есть ряд преимуществ: электричество дешевле и экологичнее дизеля, электродвигатель проще ремонтировать, он экономичнее, быстрее и более плавно разгоняется, тихий - салон вместе с пассажирами не вибрирует. Сейчас распространен электробус - это автобус с электродвигателем, но там стоит и дизельная печка для обогрева. Главная претензия к нему - высокая стоимость; нужно строить зарядные станции, а их ремонт дорог. Бывают и троллейбусы с возможностью автономного хода: транспорт получает повышенную мобильность и можно убрать провода из исторического центра.