В Вологде появятся три новых троллейбуса

Фото Вадим Бабенко

В Вологде на градостроительном совете при губернаторе области решили поддержать общественный транспорт. Сначала в город попытаются вернуть троллейбусы. На данный момент работает лишь один маршрут. Контактная сеть уже передана несколько лет назад городу из частных рук.

В лизинг будут закуплены 38 новых троллейбусов: 3 в этом году, а если они оправдают себя, то потом прибудут и остальные. Тестовый транспорт пустят на одном действующем и двух новых маршрутах. Планируется продлить контактную сеть от улицы Беляева до конца улицы Конева, а один из маршрутов будет кольцевым.

Губернатор предложил сделать проезд на трех новых троллейбусах пока бесплатным — на время тестирования до конца года. Потом по результатам испытаний, будет выбрана марка и тип транспорта для крупной закупки.