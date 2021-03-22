Стали известны подробности жуткого ДТП под Череповцом

Авария унесла жизни троих человек, находившихся в легковушке Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Череповецком районе сегодня в 8 утра на трассе Вологда-Р21-Кола произошло ДТП, в котором погибли трое человек, еще 9 пострадали. Как стало известно от пресс-службы УМВД по Вологодской области, водитель автомобиля Рено Логан выехал встречную полосу. Там двигалась пассажирская ГАЗель с осужденными.

Жуткие кадры Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В результате страшного столкновения погиб 53-летний водитель иномарки, 6-летний мальчик-пассажир, 65-летняя пассажирка. Получили травмы различной степени тяжести пассажиры Рено: 35-летний мужчина и 5-летний мальчик. Пострадал 58-летний водитель ГАЗели и шесть его пассажиров: мужчины 1989, 1989, 1991, 1990, 1981 и 1986 г.р.

Транспорт превратился в искореженные куски металла Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Раненые доставлены в больницу, 5-летний мальчик в реанимации в очень тяжелом состоянии. На месте работает ГИБДД. Выясняются обстоятельства произошедшей трагедии. Из-за аварии образовалась длинная пробка, организовано реверсивное движение.

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