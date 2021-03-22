В ДТП с заключенными под Череповцом 3 человека погибли и 9 получили травмы

Лобовое столкновение на больших скоростях привело к трагедии Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В Череповецком районе произошло лобовое ДТП на автодороге Вологда-Новая Ладога. Погибли трое человек, один из них ребенок, девять человек пострадали.

Один ребенок погиб на месте, другой с места столкновения был доставлен в реанимацию Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

Трагедия произошла в понедельник, 22 марта, около 8:18 на трассе А-114. Возле моста через реку Суду столкнулись Рено Логан и Газель. В легковом автомобиле находились 5 человек: трое из них погибли на месте, двое пассажиров получили травмы. Среди погибших - ребенок. Среди пострадавших - также несовершеннолетний, его срочно доставили в Череповец для оказания неотложной медицинской помощи. Как уточнили в пресс-службе МЧС, он помещен в реанимации, находится в тяжелом состоянии.

Покалечены 9 выживших Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В пассажирской Газели ехали люди. Пресс-служба областного МЧС сообщает о 7 пострадавших во второй машине.Этот микроавтобус перевозил заключенных. Четверо из них с переломами различной степени тяжести госпитализированы в Череповецкую центральную районную больницу.

На месте работают спецслужбы Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

Как уточнила "Комсомолка", микроавтобус, в котором шесть осужденных, отбывающие наказание в исправительном центре поселка Суда, следовали к месту работы, принадлежит работодателю. Все они и водитель получили травмы различной степени тяжести.

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