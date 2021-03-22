Микроавтобус, попавший в аварию с тремя погибшими, перевозил заключенных

Суд по фотографии, на встречной полосе оказался "Рено Логан" Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

Как сообщала "Комсомолка" на трассе Вологда-Новая Ладога произошло ДТП, в котором трое человек погибли, 9 пострадали. Как стало известно, участник аварии — микроавтобус "Газель". В нем находилось семь человек, в том числе отбывающие наказание.

Вот что сообщили в пресс-службе УФСИН по Вологодской области: "В понедельник, 22 марта, на трассе в Вологодской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого шесть осужденных, отбывающие наказание в исправительном центре поселка Суда, следовавшие к месту работы, получили травмы различной степени тяжести. Перевозку осужденных к месту работу осуществлял работодатель, на предприятии которого работают осужденные к принудительным работам. Автомобиль также принадлежит работодателю.

Четверо из них госпитализированы в медицинское учреждение с переломами нижних конечностей, двое с ушибами проходят лечение амбулаторно..."

Трагедия произошла в понедельник, 22 марта, около 8:18 на трассе Вологда-Новая Ладога. Возле мост через реку Суду столкнулись Рено Логан и Газель. В лобовой аварии погибли ехавшие в "Рено Логан", один из них - ребенок. Взрослый и 4-летний малыш из иномарки были госпитализированы.

Из-за аварии все утро была длинная пробка в обе стороны. По неофициальным данным, в больницах Череповца экстренно готовят операционные. Плановые операции отложены.

Ребенок, пострадавший в аварии у Суды, находится в реанимации. Ему четыре года. У него сложные ранения, типичные для ДТП. "Уже обследовали на компьютерном томографе. Подтверждено несколько травм: перелом бедра, плеча, нижней челюсти со смещением, очень серьезная травма головы. Состояние очень тяжелое, травматический шок. Врачи делают все возможное", — публикует cherinfo слова главного врача детской областной больницы № 2 Валентины Ивановой.

"Комсомолка" разместила видео с места ДТП, на котором прибывшие врачи скорой оказывают помощь.

Уточняем, ДТП произошло на трассе, которое большинство водителей называет «Вологда — Новая Ладога». Но с недавних пор это название перестало быть официальным: в государственных документах дорога фигурирует как «Вологда — Тихвин, автомобильная дорога Р-21 "Кола"».