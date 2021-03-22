Появилось видео с места трагедии на трассе Вологда-Новая Ладога

Вологодская область: три человека погибли, 9 пострадали Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

Появилось видео с места автокатастрофы в Вологодской области, в котором микроавтобус УФСИН столкнулся с иномаркой. На шокирующих кадрах - врачи занимаются оказанием первой помощи и эвакуацией пострадавших.

Как сообщала "Комсомольская правда", в столкновении 9 человек получили травмы, трое погибли. Один из погибших - ребенок, еще один пострадал и помещен в реанимацию. В микроавтобусе, принадлежащем УФСИН, находилось 7 человек, все они получили травмы. По неофициальной информации, там находились заключенные. Пресс-служба УФСИН по Вологодской области пока не дает никакой информации по произошедшему.

Как сообщала "Комсомолка", авария произошла утром 22 марта в Череповецком районе, на подъезде к мосту через Суду.