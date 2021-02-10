В Вологде подожгли очередную дорогую иномарку

- Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В областной столице 9 февраля около девяти вечера у дома №9е по Пошехонскому шоссе вспыхнул новенький «Volkswagen Touareg» 2019 года выпуска. Владельцем дорогой иномарки оказался 35-летний мужчина.

От пламени пострадал капот автомобиля, лобовое стекло, моторный отсек. Ликвидировать пожар прибыли 2 единицы техники, 6 человек личного состава. Сотрудники МЧС предполагают, что транспортное средство умышленно подожгли. Собственник рассказал, что в 20:30 он вернулся с работы, авто оставил на стоянку у дома. В 21:20 сработала сигнализация, а соседи сообщили, что его машина горит.

- Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

Напомним, вчера в Вологде сожгли BMW X6 2020 года выпуска. Правоохранителям удалось найти другого поджигателя - он уничтожил Тойоту Ленд Крузер, что подрезала его на дороге.