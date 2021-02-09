В Вологде подожгли новенькую BMW X6: больно смотреть

Неизвестные сожгли дорогую иномарку Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В областной столице сегодня около 3 часов ночи во дворе дома №4а на улице Поселковой неизвестные подожгли иномарку. У автомобиля «BMW X6» 2020 года выпуска оказались практически уничтожены огнем крышка капота, водительская дверь, передний бампер и передние осветительные приборы; горючие материалы внутри моторного отсека и салона автомобиля по всей площади, нарушено остекление...

Жаром задело и стоящий рядом «Lexus RX 270» 2013 года выпуска. Владельцу авто о ЧП ночью сообщили соседи: предупредили, что автомобиль уже плавится. От высокой температуры растекся задний бампер и осветительные приборы.

Пострадал бампер соседней машины Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

Пожар ликвидировали 2 единицы техники, 6 человек личного состава, сообщает пресс-служба МЧС по Вологодской области. Известно, что BMW записано на организацию, 35-летний мужчина управлял автомобилем по договоренности.