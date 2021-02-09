Вологжанин сжег иномарку, подрезавшую его на дороге

Пострадавший внедорожник Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В Вологде правоохранители установили подозреваемого в ночном возгорании иномарки. ЧП произошло 5 февраля во дворе дома на проспекте Победы, Комсомолка упоминала об этом ранее. Прибывшие на место происшествия полицейские и спасатели установили, что причиной пожара стал умышленный поджог. Ущерб от повреждения «Тойоты Ленд Крузер» составил более миллиона рублей.

Оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения и составили ориентировку на мужчину. Вскоре установили личность поджигателя - им оказался мстительный 42-летний ранее судимый вологжанин.

На допросе мужчина сознался в преступлении и пояснил, что поджег машину из-за того, что еще осенью владелец иномарки подрезал его на проезжей части. Зимой он заметил "ласточку" обидчика во дворах и решился на месть: облил горючей жидкостью авто и скрылся. На подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».