В Вологде ночью сожгли внедорожник

Место ЧП Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В областной столице сегодня около 3 часов ночи вспыхнула иномарка в одном из дворов города. ЧП произошло у дома №97 по проспекту Победы. Иномарка Тойота Лендкрузер 2007 года выпуска серьезно пострадала: полностью сгорели горючие материалы под капотом, были повреждены лакокрасочные покрытия передней части автомобиля, панель приборов, лобовое стекло, салон полностью закопчен гарью.

Хозяином оказался 62-летний мужчина. Пожар ликвидировали 3 пожарных и 1 единица техники. По сообщению пресс-служба МЧС по Вологодской областью, предварительной причиной возгорания называют поджог.