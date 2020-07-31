2020-07-31T16:41:17+03:00
Общество

В Вологде множественные перемены в общественном транспорте

Снова заработал единственный маршрут троллейбуса
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
Автобус №18Автобус №18Фото: администрация города Вологды
Изменить размер текста:

В Вологде перемены в работе общественного транспорта. С начала месяца троллейбусный маршрут №4 вновь выйдет на линию. По 8 единиц техники обещают в выходные, 12 в будние дни. Ранее маршрут заменяли автобусы 4Т во время карантина - их больше не будет.

В областной столице с 3 августа появится дополнительная остановка - «Вологодское мороженое». Изменения коснуться маршрут а№42 автобуса.

Изменилось и движение автобуса №18 «Евковская - Поликлиника». С 3 августа транспорт сменит привычный маршрут и будет двигаться по ул. Архангельская - М. Конева - Герцена - Мира - Чехова - Мальцева - 3-го Интернационала (Челюскинцев - Чехова - Октябрьская).

Кроме того, на Пошехонском шоссе выделили отдельную полосу для общественного транспорта, что вызвало жаркие споры среди вологжан.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вологодское кружево украсило Невский проспект
В Вологде сносят гаражи у образовательных учреждений
В Вологде множественные перемены в общественном транспорте
В Вологде оборудовали выделенную полосу для общественного транспорта
В Вологде выделили 26 миллионов рублей на возобновление производства иммуноглобулина
Череповчанин лишился миллиона рублей при покупке топлива
В Вологодской области суд вынес приговор деду, зарубившему двух гостей
В Череповце построят детсад на 2,5 Га с зимним садом
У вологодского пенсионера украли наличность из комода
23-летний экс-работник вынес с вологодского предприятия содержимое компьютеров
Тренер из Сербии будет тренировать вологодских баскетболисток
На Вологодчине работающие пенсионеры получат прибавку
Малолетний череповчанин на тонированной легковушке врезался в детский городок
В Череповце началась новая эпоха в лечении рака