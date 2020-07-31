В Вологде множественные перемены в общественном транспорте

31 Июль 2020 2020-07-31T16:41:17+03:00

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В Вологде перемены в работе общественного транспорта. С начала месяца троллейбусный маршрут №4 вновь выйдет на линию. По 8 единиц техники обещают в выходные, 12 в будние дни. Ранее маршрут заменяли автобусы 4Т во время карантина - их больше не будет.

В областной столице с 3 августа появится дополнительная остановка - «Вологодское мороженое». Изменения коснуться маршрут а№42 автобуса.

Изменилось и движение автобуса №18 «Евковская - Поликлиника». С 3 августа транспорт сменит привычный маршрут и будет двигаться по ул. Архангельская - М. Конева - Герцена - Мира - Чехова - Мальцева - 3-го Интернационала (Челюскинцев - Чехова - Октябрьская).

Кроме того, на Пошехонском шоссе выделили отдельную полосу для общественного транспорта, что вызвало жаркие споры среди вологжан.

ИСТОЧНИК KP.RU