2020-07-31T16:52:17+03:00
Авто

В Вологде оборудовали выделенную полосу для общественного транспорта

На участок Пошехонского шоссе нанесли соответствующую разметку для автобусов
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: администрация города Вологды
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В областной столице выделили полосу для общественного транспорта. Пошехонское шоссе от Петина до областного больничного комплекса в обоих направлениях теперь содержит необходимую разметку. На дороге уже установили несколько знаков, которые предупреждают об изменившейся дорожной обстановке.

Выделенная полоса начнет функционировать на следующей неделе. Дорога для остальных водителей сократится на треть. На такой непопулярный для автолюбителей шаг власти сподвигла необходимость получения федеральных денег на развитие уличной сети.

Выделенные полосы позволяют снизить аварийность и увеличить скорость движения транспорта. Автобусы и троллейбусы перевозит огромный поток людей, они не должны стоять в пробках. Автомобили же занимаю больше пространства, перевозя тем временем всего пару человек. Когда в городе общественный транспорт станет удобнее, комфортнее, доступнее маломобильным гражданам и быстрее, у многих автовладельцев может отпасть желание тратить нескромные суммы на свои транспортные средства. Опыт Европы и Америки показывает, что общественный транспорт единственный выход, а строить города под автолюбителей - уже устаревшее провальное прошлое.

С другой стороны, эффективность выделенной полосы на определенной улице нужно рассматривать отдельно. Посмотрим, чем закончится вологодский эксперимент.

Сейчас Вологда ожидает подтверждения заявки на поставку 15 автобусов и 15 троллейбусов, кроме того, к рейсам готовятся троллейбусы, подаренные Москвой. Вологжане уже забеспокоились, что камеры могут перепрограммировать на штрафы за нарушения выделенной полосы. Стоит обновить знания ПДД по данному разделу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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