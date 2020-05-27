Прирост инфицированных в Вологодской области составил 75 человек
В Вологодской области резко ухудшилась статистика по инфицированным коронавирусом. Губернатор сообщил о трех очагах инфекции среди вахтовиков.
Официальные цифры после согласования с Москвой сегодня были опубликованы.
Прирост составил 75 новых случаев. На утро 27 мая в регионе 774 подтверждённых случая новой коронавирусной инфекции, в том числе за сутки 75 новых случаев (3 – Вологда, 4 – Череповец, 1 – Вологодский район, 39 – Бабаевский район, 23 – Шекснинский район, 2 – Череповецкий район, 3 – Кадуйский район). 325 – г. Вологда (+3),
160 – г. Череповец (+4),
61 – Шекснинский район (+23),
45 – Вологодский район (+1),
42 – Бабаевский район (+39),
28 – Кадуйский район (+3),
21 – Великоустюгский район,
14 – Грязовецкий район,
10 – Чагодощенский район,
9 – Устюженский район,
7 – Кич-Городецкий район,
7 – Сокольский район,
9 – Череповецкий район (+2),
5 – Кирилловский район,
5 – Усть-Кубинский район,
4 – Нюксенский район,
4 – Тотемский район,
3 – Бабушкинский район,
3 – Вытегорский район
3 – Харовский район
2 – Никольский район,
2 – Тарногский район
2 – Вожегодский район
2 – Белозерский район
1 – Междуреченский район
Выздоровевших – 276 (+9)
.На госпитализации – 157 Погибших – 5 (1 – Великоустюгский район, 3 – г. Вологда, 1 – Череповецкий район) Количество обследованных – 134 644.
ИСТОЧНИК KP.RU