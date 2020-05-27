Прирост инфицированных в Вологодской области составил 75 человек

27 Май 2020 2020-05-27T11:22:01+03:00

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В Вологодской области резко ухудшилась статистика по инфицированным коронавирусом. Губернатор сообщил о трех очагах инфекции среди вахтовиков.

Официальные цифры после согласования с Москвой сегодня были опубликованы.

Прирост составил 75 новых случаев. На утро 27 мая в регионе 774 подтверждённых случая новой коронавирусной инфекции, в том числе за сутки 75 новых случаев (3 – Вологда, 4 – Череповец, 1 – Вологодский район, 39 – Бабаевский район, 23 – Шекснинский район, 2 – Череповецкий район, 3 – Кадуйский район). 325 – г. Вологда (+3),

160 – г. Череповец (+4),

61 – Шекснинский район (+23),

45 – Вологодский район (+1),

42 – Бабаевский район (+39),

28 – Кадуйский район (+3),

21 – Великоустюгский район,

14 – Грязовецкий район,

10 – Чагодощенский район,

9 – Устюженский район,

7 – Кич-Городецкий район,

7 – Сокольский район,

9 – Череповецкий район (+2),

5 – Кирилловский район,

5 – Усть-Кубинский район,

4 – Нюксенский район,

4 – Тотемский район,

3 – Бабушкинский район,

3 – Вытегорский район

3 – Харовский район

2 – Никольский район,

2 – Тарногский район

2 – Вожегодский район

2 – Белозерский район

1 – Междуреченский район

Выздоровевших – 276 (+9)

.На госпитализации – 157 Погибших – 5 (1 – Великоустюгский район, 3 – г. Вологда, 1 – Череповецкий район) Количество обследованных – 134 644.

ИСТОЧНИК KP.RU