В Вологодской области выявлено три очага коронавируса среди вахтовиков

27 Май 2020 2020-05-27T11:07:20+03:00

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Губернатор Олег Кувшинников сообщил о трех серьезных очагах инфекции. Напомним, накануне, впервые за долгое время, статистика в регионе не была опубликована.

По предварительным данным, в Бабаевском районе рост за сутки составил 39 человек, в Шекснинском районе — 23 человека, в Череповце выявлено 17 инфицированных. Большая часть случаев - в производственных коллективах вахтовиков.

После публикации выступления губернатора в соцсетях вологжане возмутились - в то время как местные жители страдают от безработицы, выходцы из других регионов и государств заняты: "Почему не предложены рабочие места нашим жителям, сидящим без денег дома. А третий, Почему вахтовики вообще в области, когда такая ситуация?"

Между тем сотни вологжан работают вахтовым методом в Мурманской и Архангельской областях, Москве и Петербурге.

Губернатор области потребовал прекратить привлекать трудовые резервы из других регионов тем работодателям, которые не в силах обеспечить эпидбезопасность.

ИСТОЧНИК KP.RU