Вологжан попросили избегать заразный общественный транспорт

30 Март 2020 2020-03-30T15:17:29+03:00

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Алексей Шумилов, начальник департамента городского хозяйства, обратился к вологжанам. Он попросил не пользоваться общественным транспортом (да и не выходить без необходимости на улицу). По его словам, именно в автобусах проще всего заразиться коронавирусом, как бы их там ни дезинфицировали.

Обращение Алексея Шумилова будут крутить в общественном транспорте Вологды: "Уважаемые пассажиры! Если вы едете в автобусе, значит, это крайняя необходимость. Вы являетесь сотрудником жизнеобеспечивающего предприятия и едете на работу или с работы. Или вы едете к пожилому человеку, который находится на самоизоляции и нуждается в помощи. Все остальные вологжане находятся дома".

В Череповце подозревают коронавирус у 12 человек, 2 случая уже подтверждено московской лабораторией. В Вологде, согласно официальным данным, заболевших коронавирусом пока нет. 8 заболевших работали на Северстали.

ИСТОЧНИК KP.RU