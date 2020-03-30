2020-03-30T15:17:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Вологжан попросили избегать заразный общественный транспорт

Начальник департамента городского хозяйства рассказал, что в автобусах легче всего подхватить коронавирус
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
--
Изменить размер текста:

Алексей Шумилов, начальник департамента городского хозяйства, обратился к вологжанам. Он попросил не пользоваться общественным транспортом (да и не выходить без необходимости на улицу). По его словам, именно в автобусах проще всего заразиться коронавирусом, как бы их там ни дезинфицировали.

Обращение Алексея Шумилова будут крутить в общественном транспорте Вологды: "Уважаемые пассажиры! Если вы едете в автобусе, значит, это крайняя необходимость. Вы являетесь сотрудником жизнеобеспечивающего предприятия и едете на работу или с работы. Или вы едете к пожилому человеку, который находится на самоизоляции и нуждается в помощи. Все остальные вологжане находятся дома".

В Череповце подозревают коронавирус у 12 человек, 2 случая уже подтверждено московской лабораторией. В Вологде, согласно официальным данным, заболевших коронавирусом пока нет. 8 заболевших работали на Северстали.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Череповец попал в топ-3 списка самых изолированных россиян
Настоящий вологодский продукт будет кормить Вологодчину
Вологодских бизнесменов просят жаловаться
На Вологодчину самолеты больше не летают
На Вологодчине ввели режим полной самоизоляции
Вологжан попросили избегать заразный общественный транспорт
На "Северстали" выявлено 8 человек с коронавирусов
Вологодский ЗАГС предлагает перенести торжественную регистрацию брака на более поздние сроки
Мэр Вологды ответил на вопросы о коронавирусе
Вологодские храмы ведут богослужения онлайн
За нарушение карантина будут нещадно штрафовать
Многие вологжане не ушли на карантин
В Череповце появились новые зараженные коронавирусом
Северную Двину подорвали
В Вологде почти готов новый бассейн
В Череповце строится новый коллектор
Лебеди прилетели под Череповец
Вологжане будут зарабатывать убийством волков
Студентка из Котласа оказалась не больна Covid-19
Масок в аптеках Вологодчины не будет
У 2 из 11 череповчан точно коронавирус
В Вологодском районе РОВД будет объезжать территорию
Глава Вологодского района рассказал о мерах противодействия вирусу
В Вологодском районе задержали постоянного нарушителя самоизоляции
Череповчан пугают плакатами и громкоговорителями
В Череповце отменили льготный проезд из-за коронавируса