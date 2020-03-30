2020-03-30T14:32:23+03:00
Коронавирус Covid-19

На "Северстали" выявлено 8 человек с коронавирусов

Всего в Череповце изолированы 14 инфицированных
Иван Чухнин
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Всего на Вологодчине выявлено 14 инфицированных коронавирусом. Из них в 8 случаях - это работники "Северстали".

"Северсталь" оказалась первым предприятием Вологодчины, где был выявлен коронавирус COVID-19. Как сообщает пресс-служба предприятия, экстренно было произведено тестирование круга лиц, контактировавших с заболевшим. В результате среди работников компании выявлено еще семь случаев с подозрением на короновирус. Подчеркивается, что "все они – не из числа производственного персонала и не имели с ним контактов".

Сотрудники изолированы, им оказывается медицинская помощь, проводится дальнейшее тестирование круга их контактов...

Как сообщали СМИ, это круг одного из директоров "Северстали". Как сообщала "Комсомолка", на "Северстали" были приняты беспрецедентные меры по предотвращению распространения вируса. Кроме регулярной усиленной дезинфекции помещений, на предприятии действуют медпосты, отменены все зарубежные поездки. Все, кто вернулся из такой поездки, отправляется на 14 дневный карантин. Все внутренние мероприятия и совещания переведены в формат телеконференций.

С 17 марта отключены алкотестеры, с 23 марта введен режим удаленной работы для тех, кто может выполнять свой функционал из дома.

Напомним, всего с подозрением на вирус в Череповце изолировано 14 человек, в том числе супруга первого заболевшего, одного из директоров "Северстали". Их диагноз уже подтвержден в лаборатории Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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