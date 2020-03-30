В Череповце появились новые зараженные коронавирусом

30 Март 2020 2020-03-30T11:20:10+03:00

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В Череповце 14 человек получили заключение о том, что у них обнаружен коронавирус. Информацию о ещше троих заболевших опубликовал на своей страничке мэр Череповца Вадим Германов.

"Еще у 3 череповчан предварительно подтвержден коронавирус. Таким образом, на сегодня мы имеем 14 положительных результатов из вологодского центра," - сообщил он горожанам.

Напомним, в воскресенье пришла информация из московского референс-центра- там подтвердили диагнозы 2 череповчан. Сейчас на подтверждении находится еще 12 человек.

Мэр города заметил, что на улицах стало гораздо меньше людей.

"Спасибо, что находитесь дома. Берегите себя!" - пишет ВАдим Германам горожанам.

ИСТОЧНИК KP.RU