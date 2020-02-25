2020-02-25T14:42:08+03:00
Происшествия

Разрушителей ледяных скульптур отчислили из учебных заведений

Троих из четырех вандалов отчислили в связи с произошедшим в Череповце
Евдокия САХАРОВА
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В городе металлургов вычислили вандалов, разрушивших ледяные скульптуры, посвященные Великой Отечественной войне, на площади Молодежи. Четверо парней даже сняли на видео свой проступок. Трое из четырех хулиганов отчислены из учебных заведений.

Двое вандалов учились в технологическом колледже Череповца на рабочей специальности, должны были защитить дипломы в этом году. Юноши сами написали заявления об отчислении, в связи с нежеланием продолжать обучение. Состоялся разговор по поводу поведения молодых людей, присутствовали их родители.

Третий хулиган тоже отчислен. Судьба четвертого пока неизвестна. Мэрия Череповца оценила ущерб в 750 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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