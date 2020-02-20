2020-02-20T23:01:35+03:00
Общество

Череповчане нашли вандалов, разбивших ледяные статуи ВОВ, и требуют самосуд

В Череповце мэр города рассказал, что по подозрению в вандализме задержаны четверо юношей
Евдокия САХАРОВА
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В Череповце жители города празднуют задержание банды хулиганов. Четверо молодых людей подозреваются в уничтожении ледяных статуй, которые были установлены на площади Мужества после фестиваля, посвященного победе в Великой Отечественной Войне "Великих лет живая память".

15 команд мастеров из различных регионов страны четыре дня трудились над произведениями искусства. Еще неделю творения простояли нетронутыми, пока ночью неизвестные не разбили их. Последние 5 дней шел розыск злоумышленников - они попались на записи с камер видеонаблюдения.

По данным из пресс-службы УМВД по Вологодской области, задержаны четверо юношей: одному 18 лет, остальным по 19. Их отвезли в первый отдел полиции Череповца. Ведутся следственные мероприятия.

Тем временем в комментариях к радостному сообщению мэра города Вадима Германова нарастает волнение. Люди требуют фото вандалов и их адреса, чтобы отомстить за попранную память предков. Кто-то предлагает, чтобы хулиганы оплатили ущерб, другие - чтобы ходили принудительно волонтерить к ветеранам, третьи - чтобы попытались своими руками восстановить испорченное! Пока неизвестно, сознались ли задержанные и какое наказание их ждет.

Мэр Череповца показал вандалов, которые уничтожили ледяные скульптуры памяти ВОВ.В Череповце вандалы, разрушившие ледяные скульптуры на площади Молодежи, попали на камеры видеонаблюдения. Одну из записей с просьбой опознать хулиганов разместил мэр города Вадим Германов. Скульптуры были посвящены 75-летию Великой Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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