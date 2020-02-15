Скважина в Белозерске погубит несколько жилых районов

15 Февр. 2020 2020-02-15T15:13:52+03:00

Эксперты заявили, что на месте уже произошло обрушение карста и с этим уже ничего не сделать

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В октябре на ЧС в Белозерске с изливающейся скважиной пригласили петербургскую ученую, кандидата технических наук, консультанта кафедры «Экологии промышленных зон и акваторий» СПбГМТУ Елену Цыгелюк. Она дала пояснения о ЧП изданию Фонтанка.ру

Напомним, что в августе прошлого года дачница наняла частную фирму пробурить у себя скважину для воды. У администрации города одобрение она не брала. Землю пробурили прямо в подземное озеро, и, в итоге, получилась природная катастрофа, на которую уже потратили 12 миллионов рублей, но становится лишь хуже. Кроме того, вода стала плохо пахнуть.

По словам экспертки, двор дома на улице Шукшина уникально неудачное место. Под землей там скрывался не только водонапорный горизонт под давлением в 10 атмосфер, но и три тектонических трещины, да карст из известняка. Ученая рассказала, что ее пригласили к решению проблемы, когда уже произошло обрушение карста и возникла карстовая воронка. В мире никто с воронками не борется - за их развитием просто наблюдают, а жителей выселяют. Скорее всего в провал уйдут несколько районов города. Вода в этом месте может идти вечно. 13 февраля эксперты заметили новые трещины в грунте.

Елены Цыгелюк заявила что, инъекционных скважин надо не 3, а 200 - по одной на метр, каждая стоит по 1 миллиону рублей. Необходимо приглашать ученых и привлекать федеральный бюджет. Большой карстовый провал необходимо блокировать сейчас, пока еще можно справиться с проблемой.

Заместитель губернатора Вологодской области прокомментировал заявления ученой. Виктор Рябишин рассудил, что необходимы дополнительные исследования проблемы, составление расчетов по смете, информация от геологов или археологов об этом районе.

ИСТОЧНИК KP.RU