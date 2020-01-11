В Белозерске на месте ЧС запахло тухлятиной

11 Янв. 2020 2020-01-11T14:03:59+03:00

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10 января в Белозерске возобновились работы по ликвидации ЧС: летом 2019 года произлилась незаконно пробуренная дачницей-петербурженкой скважина - она достала подземного озера с непитьевой водой.

Местные жители начали жаловаться на жуткий запах сероводорода, который стала издавать с конца декабря зловонная скважина. Специалисты успокоили горожан - сероводород быстро улетучивается и относительно безопасен.

Подрядчики уже безуспешно пытались затампонировать проблему, на это власти потратили более 13 миллионов рублей. Сейчас собираются заполнить спецсмесью дополнительную скважину № 2 и пробурить рядом с ней еще одну. Старый подрядчик будет снова пробовать ликвидировать ЧС уже вместе с питерской специалисткой - авторкой самой методики и учёной из Санкт-Петербургского Горного университета Елены Цыгельнюк.

В конце ноября работы приостановили, т.к. районные средства попросту кончились. Руководитель администрации Белозерского района заявил, что с сентября излив воды из скважины сократился в разы. На данный момент скважина выдает за сутки лишь 432 кубометра.

ИСТОЧНИК KP.RU