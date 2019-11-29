2019-11-29T17:56:55+03:00
Происшествия

В Белозерске не могут устранить ЧС

Дорогой тампонаж скважины не помог
Евдокия САХАРОВА
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В Белозерске неутешительная ситуация с самоизливающейся скважиной, которую незаконно пробурила дачница из Петербурга прямо в подземное озеро - ее дом уже снесли из-за оседания грунта. Тампонаж, проведенный специалистами, не помог - вода продолжает сочиться. Работы на улице Шукшина пока приостановили. Индивидуальный предприниматель пробурил несколько новых скважин, в которые производилась закачка тампонажной смеси под высоким давлением. Ожидаемого эффекта на скважину работа не оказала.

В Белозерск направляются специалисты для геофизических исследований почвы и определения объема воды, дебета скважины. Анализ полученных данных поможет в разработке нового плана действий. Из бюджета Белозерского района за ликвидацию ЧС предпринимателю заплатят 10,4 млн рублей. У него уже выходила из строя бурильная машина, но ее удалось починить.

Авария произошла еще 9 августа - прошло почти 4 месяца. В октябре местный священнослужитель провел у скважины молебен «на начало благого дела в усмирении подземных вод».

ИСТОЧНИК KP.RU

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